CALCIO / VIBRATA IN FESTA, LA SANT TORNA NEL CALCIO CHE CONTA

Vibrata calcistica in festa, a Sant'Egidio si festeggia per il ritorno in Eccellenza. La squadra del presidente Andrea Ippoliti torna nel calcio che conta, dopo la retrocessione del 2013 e la non iscrizione del 2014. Campionato vinto con due giornate d'anticipo e nove punti di vantaggio sul Fontanelle, senza mai accusare una sconfitta. Sabato l'anticipo contro il Miano, vittoria per 1 a 2 e poi fino a tarda notte. Gioia grande anche per il tecnico Di Serafino che centra il sogno della società e della tifoseria giallorossa.