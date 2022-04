TERAMO CALCIO / IL CURATORE GIUDIZIARIO SCONFESSA CIACCIA: “NON PUÒ PARLARE DEL FUTURO DELLA SOCIETÀ”

comunicato della società Teramo calcio

1. le dichiarazioni rese dal sig. Davide Ciaccia sono autonome affermazioni, non avendo titolo né poteri di rappresentanza, né tantomeno può- allo stato- esercitare la direzione ed il coordinamento della S.S. Teramo Calcio, sottoposta a sequestro di prevenzione;

2. l’amministrazione giudiziaria, su impulso dell’organo amministrativo, non ha ancora sciolto le riserve circa i presupposti e le condizioni per assicurare una adeguata continuità aziendale del Teramo Calcio, ed è stata rimessa ogni decisione in merito alla Autorità Giudiziaria competente, anche in ordine ad altre questioni rilevanti;

3. per quanto a conoscenza dell’organo amministrativo, non sussiste alcuna manifestazione di interesse finalizzata alla acquisizione della partecipazione di controllo della S.S. Teramo Calcio S.r.l. che, ove vi sarà, cosa del tutto auspicabile, andrà condotta nelle sedi istituzionali a ciò deputate e con gli Organi del Procedimento sotto la direzione del Giudice Delegato e del Tribunale di Roma – Misure di Prevenzione.



L’Amministratore Giudiziario e gli Amministratori della S.S. Teramo Calcio S.r.l.