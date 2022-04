LA VOCE DEL MISTER / COMINCIAMO A PENSARE AL FUTURO

Fra non molto in casa biancorossa è inevitabile bisogna pensare al futuro, compito del nuovo proprietario. Nel corso della stagione scorsa l'ingresso del patron Ciaccia al comando potrebbe chiudersi con un nuovo padrone. Si spera come tradizione di avere una società perfetta per un rilancio in grande stile e competere per obiettivi di classifica più importanti. La conquista della salvezza ha dato nuovo slancio al club biancorosso che ora avrà l'ingrato compito di decidere se e chi riconfermare in una squadra che potrebbe aprire un nuovo ciclo vincente. La salvezza conquistata, l'entusiasmo dei nostri tifosi ha reso appetibile la nostra società. La squadra tutto sommato ha fatto bene specie nella seconda parte del campionato. Il miglioramento è passato attraverso l'inserimento di giocatori più funzionali al progetto tecnico della squadra. Il tecnico Guidi e la conferma di alcuni giocatori più l'inserimento dei nuovi possono rendere il Teramo più competitivo. Mi auguro che il futuro proprietario abbia una sicurezza economica e tante idee per valorizzare al meglio la squadra. Un modello di squadra sostenibile stando molto attento ai ai costi con ingaggi giusti, contratti a un anno per una valutazione più attenta nella conferma futura. Con queste premesse si ha un quadro più chiaro. Al miglioramento della squadra ho l'impressione che Guidi dovrà trovare un maggiore equilibrio e risultati magari meno clamorosi ma più stabili e logici con un miglioramento netto della fase difensiva per cancellare la difesa più perforabile del girone con ben 59 reti subite.Certo, dipenderà anche dal livello dei giocatori che consiglierà il tecnico sul mercato. L'dea è quella di puntare su pedine inamovibili, Codromaz. Arrigoni, Perrucchini, Hadziosmanovic,Bernardotto, Iacoponi, e altri che deciderà il tecnico, costruendo attorno a loro una squadra diversa e più forte di quella attuale. E' sicuramente un Teramo da rinforzare in tutti e tre i reparti con innesti di qualità per costruire la squadra del futuro. In difesa considerando il miglioramento della squadra nella seconda parte del campionato serve un difensore importante che sabbia guidare la difesa con grande personalità, con buona struttura fisica e di temperamento atletico che sappia contrastare efficacemente gli avversari ma soprattutto dotato di una notevole velocità. ( Bizzotto del Monopoli ? Silvestri Modena ? Boffelli Propatria ? Un terzino mancino naturale che sappia fluidificare efficacemente con una buona tecnica di base, e quel perfetto movimento con improvvisi inserimenti nelle azioni offensive e tanta capacità nelle situazioni difensive nell'intercettare le azioni offensive degli avversari( Rapisarda della Triestina ? Caporale Virtus Francavilla ? ) Martinelli Catanzaro ?.Un mediano fisicamente forte, tanta corsa, gran sacrificio in campo che dia copertura al regista e alla difesa un vero pitbul. ( Carriero dell'Avellino,Angiulli della Sambendettese ? D'Errico Bari ?) Un esterno d'attacco che sappia creare la superiorità numerica con i suoi dribbling, che lotta e sa trovare il gol all'occorrenza ( Giannone della Turris ? punto fermo ) Un attaccante che faccia tanto movimento, che tiene sotto pressione la difesa avversaria e che segni in doppia cifra, in poche parole un ottimo realizzatore ( Galuppini del Sud Tirol ?, Guerra del Feralpisalò ?, Costantino del Monterosi ? Ferrante del Foggia ? Ganz del Lecco ?, Maistrello del Renate ? l'albanese Vuthaj Novara ?, L'Albanese Merkaj Virtus Entella ? Iemmello Catanzaro ? ). Le mie riflessioni sono relative, bisogna inseguire un sogno. I futuri investitori sono le fondamenta sulle quali il calcio biancorosso deve sperare per una sofferenza minore. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI