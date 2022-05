MARATONINA PRETUZIANA/ GARA NON COMPETITIVA: ECCO LA CLASSIFICA E TUTTI GLI ARRIVATI AL TRAGUARDO

L'edizione 2022 della gara non competitiva di 5 chilometri che si è svolta stamattina a Teramo ha visto la vittoria, per gli uomini, di un commercialista: Michelangelo D'Errico, al secondo posto: Oscar Garzia Lonzano e al terzo posto l'assessore Antonio Filipponi (come da foto).

Per le donne, al primo posto: Siria Mancini (palestra Wellness Sport), Carlotta Cifoni (liceo scientifico annesso al convitto Delfico) e Daniela Manari (Team Unite).

Primi tre posti per le società vanno a: Team Unite, Liceo Scientifico annesso al convitto Delfico e alla Polisportiva Interamnia.

