EUROPEO BEACH RUGBY, ANNULLATA LA TAPPA DI ALBA ADRIATICA

La Federazione Internazionale di Beach Rugby ha annullato la tappa del campionato europeo di Alba Adriatica prevista per il 4-5 giugno. Non sono servite due riunioni in video conferenza a scongiurare òa cancellazione dell'evento ma alla fine l'Ebra, European Beach Rugby Associatione Beach Sport hanno convenuto che era meglio annullare la tapa italiana. Attraverso un comunicato ufficiale sullla propria pagina internet la federazione internazionale ha comunicato la dolorosa decisone.Gli straschi del covid e la guerra in Ucraina ha creato tantissimi problemi a molte squadre alcune delle quali non se la sono sentita a partecipare alla manifestazione albense. Le rappresentative di Polonia e Romania in primis, ma poi altre hanno preferito, rinunciare. L'Ebra e Beach Sport quindi ad un mese dalla manifestazione hanno deciso di annullare un evento che non sarebbe stato di grande livello sia per gli atleti che per i partecipanti. “Ci dispiace moltissimo, - afferma uno sconsolato Sandro Zivelli della Beach Sport, - non poter regalare alla città di Alba Adriatica una manifestazione internazionale di alto livello ma per cause a noi non riconducibili abbiamo deciso di comune accordo con la Federazione Internazionale di annulla la tappa di beach rugby. Impiegheremo tutto le nostre forze nel torneo nazionale giovanile under 15 di beach rugby il prossimo 28 maggio, poi con l'Italian Beach Soccer il week end dell11 e 12 giugno e il torneo di beach volley B1 maschile e femminile il week end seguente”