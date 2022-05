KARATE / GIOVANISSIMA STUDENTESSA TERAMANA FIGLIA D'ARTE SUL PODIO AI CAMPIONATI ITALIANI

Il Cus Teramo torna nuovamente sul podio nazionale del karate, grazie alla giovanissima studentessa Cinzia Brogneri, atleta di 21 anni (oggi il suo compleanno), reduce dalla medaglia di bronzo ai campionati italiani universitari nella categoria 55kg femminile. Cinzia è figlia d'arte: papà insegnante di karate, la sorella è un'atleta di karate. La giovanissima Brogneri, iscritta a Scienze della Comunicazione, riesce a conciliare benissimo la carriera universitaria con quella sportiva. "UniTe mi è particolarmente vicina, sono perfettamente in regola con gli esami e completare il percorso universitario resta tra le mie priorità di vita". Cinzia Brogneri a marzo aveva conquistato la medaglia d'argento ai campionati italiani di Roma under 21 di karate, categoria kumite 55 kg,ed era stata premiata in Comune a Pescara in quanto portacolori dello Shirai Club di San Valentino. E' lei la vice campionessa italiana in carica di karate under 21 categoria kumite (combattimento) 55 kg.