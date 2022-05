LA VOCE DEL MISTER / L'IMPORTANZA DEL GRUPPO

Il gruppo di una squadra di calcio è composto da calciatori più o meno forti quindi posso dire che il gruppo è definibile come un insieme dinamico costituito da individui che devono arrivare a essere uniti nell'insieme. Uno degli aspetti che va considerato con grande importanza nell'analisi del gruppo di una squadra di calcio è quello relativo alla consapevolezza di come non sia sufficiente mettere insieme un certo numero di buoni giocatori per fare una grande squadra soprattutto capace di raggiungere risultati prestigiosi. La grande squadra è invece il prodotto di un insieme di bisogno dei singoli che si fondono riuscendo a trovare la gratificazione attraverso il gruppo . Il gruppo perciò non è un dato scontato, deve essere piuttosto un obiettivo da perseguire da parte del tecnico rispettando i tempi e le tappe necessarie al raggiungimento della sua maturazione. Per dinamica di gruppo s'intende i rapporti interpersonali tra giocatori di una squadra di calcio. Per essere un bel gruppo si deve stabilire gli ottimi rapporti fra la squadra e il tecnico. La comunicazione deve essere ricca di messaggi, e soprattutto, vi deve essere la capacità del singolo di mettersi a disposizione dell'altro. Il gioco del calcio è uno sport di tipo cooperativo, ed è quindi necessario che ognuno desideri mettere il compagno nelle condizioni ottimali per adempiere al suo compito nel massimo della serenità e dell'efficienza. Il tecnico esperto, davanti al problema dell'umore della squadra deve comprendere la natura delle relazioni all'interno del gruppo, cercare di capire quali sono i sentimenti, la loro qualità nelle relazioni di coppia all'interno del gruppo. Infatti frequentemente i conflitti personali impediscono una buona qualità di relazioni, creando tensioni, ansie ed invidie. Un gruppo per funzionare bene deve avere delle norme di condotta chiare ed accettate da tutti. Norme, valori ed ideologia del gruppo sono spesso una vera e propria forza che tiene uniti i giocatori rinsaldando quello che viene definito il sentimento di appartenenza in una squadra di calcio. Bisogna avere gli stessi ideali, la stessa mentalità sportiva, questo ci deve essere per la facilità nel gruppo per superare tensioni e difficoltà quando non arriveranno i risultati sportivi. Non ci devono essere conflitti fra giocatori perchè la rivalità non ottiene nessun risultato. A volte i conflitti possono nascere su fattori di possesso e gestione del potere all'interno dello spogliatoio. Il compito del tecnico deve essere quello di raggiungere l'obiettivo primario della formazione di una squadra molto organizzata che ognuno lotta per il proprio compagno specie nei momenti di difficoltà di prestazione aiutando il compagno di squadra che non sta facendo una buona prestazione. Innanzi tutto è importante considerare spesso che all'inizio di stagione, vengono inseriti in una squadra nuovi atleti, questo spesso incide nell'inserimento dei nuovi al gruppo. Nei primi momenti vi saranno tentativi di difesa da parte del vecchio gruppo e in una fase successiva complice i risultati positivi, si potrà arrivare all'accettazione e quindi all'integrazione dei nuovi. Il progetto deve essere l'obiettivo di maturità per arrivare alla meta, stiamo insieme per arrivare all'obiettivo che la società vuole. Se si perde una partita, se si litiga, il colpevole non ci deve essere bisogna essere sempre sulla difensiva del gruppo tutti per uno uno per tutti. In campo durante la gara si vede se il gruppo è compatto in una squadra organizzata, bisogna riuscire a vincere e convincere. Chiunque giochi va bene tutto questo in campo deve essere nell'accettare le decisioni del tecnico.Tutti cercano di aiutare la squadra e se qualcuno segna un gol non deve servirgli per essere felice singolarmente o gelosie in opportune, ma deve essere contento che ci sia un gruppo unito dove si aiutano tutti. In una squadra di club il tecnico deve essere capace di creare un gruppo unito che rema tutto sulla stessa parte. Per concludere Staff, giocatori e società devono essere uniti in un blocco compatto. Ogni volta che si scende in campo bisogna dare sempre il massimo, e il gruppo che vince non il singolo. Un gruppo unito in una squadra vince, questo deve essere il desiderio primario di una squadra di calcio solo così arriveranno i risultati e si supereranno le sconfitte nei momenti difficili del campionato

ANTONIO VALBRUNI