DEDICA D’EMOZIONE ABRUZZESE PER CICCONE “ALLA MIA FAMIGLIA E ALLA MIA FIDANZATA ANNABRUNA”

Dedica la vittoria alla famiglia, Giulio Ciccone, a mamma, papà e..”alla mia fidanzata Annabruna”. C’è tanto Abruzzo anche nelle emozioni del dopo gara, per il vincitore della tappa di Cogne del Giro d’Italia. La splendida modella e attrice che, da qualche tempo, è al fianco dell’atleta, è abruzzese ed è stata, negli ultimi tempi, determinante per Ciccone, che ha vissuto un periodo non facile, col Covid e la bronchite proprio alla vigilia della Corsa Rosa, ma che ha trovato nella famiglia e nell’amore di Annabruna la forza per costruire la sua rinascita.