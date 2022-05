L'AMICACCI PERDE LO SCUDETTO PER UN SOLO PUNTO CHE VA AL CANTU'

Si ferma ad un solo punto dalla gloria, la rincorsa dell’Amicacci Giulianova al primo storico scudetto nel basket in carrozzina. Si infrange sul ferro, all’ultimo secondo il sogno tricolore. Al termine di una serie tiratissima, con la vittoria dei giuliesi a Cantù, e il doppio scontro al pala Castrum, la Briantea 84 infatti si impone per 67 a 66 e porta a casa il nono scudetto della sua storia. Gloria comunque per la squadra giuliese, che ha regalato al pubblico e a tutto il movimento sportivo abruzzese emozioni irripetibili. Certo, la beffa della sconfitta per un solo punto scotta, e scotta tanto, ma il secondo posto è comunque un traguardo straordinario, per un sodalizio, quello giuliese che onora la nostra regione e lo sport italiano.

I tabellini di Gara 3, che va a Cantù per 66 a 67.

Deco Metalferro Amicacci Abruzzo: Benvenuto 10, Beginskis 6, Marchionni 6, Minella 4, Cavagnini 12 (12reb), Berdun 24, Bundzins, Feltrin, Stupenengo 4, Ion, Fares, Castellani. All. Di Giusto

Briantea84: Sagar 13, Papi 10, Geninazzi, Santorelli 6, Saaid 2, Bassoli, Carossino 20, De Maggi 16, De Prisco, Carrigil, Buksa. All. Tomba.