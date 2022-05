IMPIANTI SPORTIVI IN DIFFICOLTA', ALL'ATLETICA TERAMO ARRIVANO FONDI PER LA PISTA DI ATLETICA

"Per gli impianti le piscine sono in enorme difficoltà: perchè durante la pandemia sono diminuiti gli iscritti, poi nell'ultimo periodo soprattutto sono anche aumentati i costi e alcune piscine non ce l'hanno fatta a sostenere i costi e hanno dovuto chiudere". A lanciare l'allarme è il presidente del Coni Abruzzo, Enzo Imbastaro, che fa anche il punto su altri impianti sportivi della regione.

"C'è una linea di finanziamento nazionale che si chiama 'Sport e periferia' che ogni anno finanzia circa 100-150 milioni: quest'anno ci dovrebbero essere, tra gli altri, il Comune di Penne e una società di Teramo. A Penne hanno ricevuto il finanziamento per fare la pista di atletica all'interno del campo di calcio, mentre l'Atletica Teramo ha avuto un contributo per rifare la pista di atletica. Inoltre, parlando di atletica, settore dal quale provengo, so che stanno rifacendo la pista ad Avezzano, quindi

magari per l'anno prossimo avremo la disponibilità di di 6-7 piste in Abruzzo che è un buon punto di partenza per sostenere

il movimento".