LA VOCE DEL MISTER / ECCO IL MAGO CHE "AGGIUSTA" I CAMPIONI

Il Professore Auro Caraffa Direttore della Clinica Ortopedia dell'Ospedale Universitario di Perugia, è considerato uno dei migliori ortopedici d'Italia. Ha operato grandi calciatori e attori per questo si è sempre parlato di lui nelle croniche sportive nazionali.La più grossa soddisfazione per lui è riuscire rimettere a posto atleti e non che lui considera tutti allo stesso livello, anche se è una bellissima soddisfazione riuscire a far tornare in attività un atleta. Dirige la clinica Ortopedica dell'Ospedale regionale di Perugia dal 2006. Ha dei sani principi morali ed etici, questo gli consente di avere un ottimo rapporto con i pazienti. Come Professore Universitario cerca di inculcare ai suoi collaboratori la sua notevole Professionalità, e ai giovani medici in formazione e in quelle delle scuole di specializzazione in Ortopedia e in Medicina fisica e riabilatazione che partecipano al suo fianco nell'attività nella Clinica da lui diretta.Cerca sempre di fare in modo migliore la sua professione dove dedica tutto se stesso con grande umanità e professionalità. Si è tolto grandi soddisfazioni nella carriera universitaria dove lo ha portato a diventare Professore di prima fascia e a dirigere la clinica Universitaria di Perugia.Si occupa della traumatologia sportiva, chirurgica artroscopica del ginocchio e chirurgia protesica. Opera legamenti al ginocchio che nello sport sono sempre più frequenti a causa della maggiore velocità nella competizione prevalentemente nel calcio. E' un punto di riferimento italiano dell'ortopedia considerato fra i migliori in Italia. E' un medico che presenta aspetti interessanti e affascinanti, sicuramente particolari, rispetto alla normale routine. In camera operatoria è davvero instancabile e indispensabile certamente è il momento più difficile e rischioso dell'intera attività professionale e non soltanto per l'intervento che costituisce una importante verifica delle sue validità. Il suo reparto svolge un'intensa attività assistenziale ortopedica e traumatologica, sia chirurgica che ambulatoriale e specialistica, infatti il suo è un centro di riferimento nazionale per diversi settori, come la traumatologia sportiva, le patologie del ginocchio, della spalla, dell'anca, della caviglia e del gomito. Il suo lavoro lo svolge con professionalità e competenza dotato di grande umanità. Con i suoi pazienti è molto gentile, cordiale e tanta simpatia. Tutti i pazienti si sono giovati nei decenni sempre della sua preparazione e competenza. Svolge la sua missione, sempre attento a ogni sintomo dei pazienti che vanno in visita da lui, anche al più piccolo, sempre pronto ad approfondire anteponendo sempre la salute del paziente. La sua disponibilità, la sua sensibilità con ogni paziente è stato sempre accolto negli ambulatori dove lui visita con tanto amore. Tratta sempre il paziente come essere umano prima che portatore di sintomi aiutando ad affrontarle e a risolvere ogni caso. Le sue visite sono interminabili, i chiarimenti elargiti sempre utili e rassicuranti un medico a cui si sono rivolti tanti calciatori, attori e gente comune che lui tratta allo stesso livello.Un ringraziamento al grande professionista che ha aiuta tutti ad affrontare le difficoltà della vita. Ho avuto modo di conoscerlo di persona e vi posso assicurare che a mio giudizio è uno dei migliori ortopedici che abbiamo in Italia.Il premio della bontà che ogni anno viene assegnato dai Cavalieri D'Italia è stato assegnato a lui per la sua umanità nei rapporti sociali, un riconoscimento di prestigio che lo hanno ampiamente gratificato per l'impegno messo nei 350 lavori scientifici pubblicati sulle più importanti riviste internazionali.