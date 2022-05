ARRIVA IL PRIMO GIRO DEI BORGHI, GARA CICLISTICA A TAPPE



il vicepresidente Frangioni. Sono già oltre cento gli iscritti al primo "Giro dei Borghi" gara ciclistica a tappe organizzata dall'Associazione "Lu callarò" di Torano in collaborazione con ACSI Coni e con il contributo della Provincia, della Regione Abruzzo e del Comune di Campli in programma dal 2 al 4 giugno. Presentata questa mattina in Provincia alla presenza del vicepresidente Luca Frangioni e del consigliere delegato allo sport, Luca Corona. Con loro Domenico Lignini e Raffaele Di Giovanni, due autorevoli esperti di ciclismo ed eventi sportivi, l'assessore comunale di Campli, Melissa Galli e il consigliere comunale Pietro Adriani. Tre le tappe dalla fondovalle Salinello a Sant'Onofrio fino all'arrivo a Campli, ultima tappa "1° memorial Diego Barbieri"."Gli eventi sportivi, insieme a quelli culturali e turistici, contribuiscono a far conoscere e valorizzare i territori, questa manifestazione è organizzata da professionisti con una lunga esperienza di eventi sportivi ed è destinata a richiamare una grande attenzione sia nel mondo ciclistico che fra gli appasionati. Come provincia abbiamo abbracciato il progetto che si potrà ripetere ogni anno coinvolgendo altri borghi e altri Comuni. Un ringraziamento all'assessore regionale Guido Quintino Liris che ci ha sostenuto con convizione, al Comune di Campli che organizzerà una grande festa per il finale di tappa e anche al Comune di Sant'Omero per la collaborazione" ha dichiarato

Come sottolineato dall'assessore comunale Melissa Galli: "Lo sport e segnatamente il ciclismo fanno registrare grandi numeri e noi lo consideriamo uno strumento strategico di promozione, anche grazie a queste iniziative lo scorso anno Campli è arrivata in finale al format "Borgo dei Borghi" con una visibilità non solo nazionale". I ciclisti e i loro accompagnatori saranno accompagnati dallo staff di @visitcampli che per l'occasione ha organizzato una serie di iniziative per far conoscere la "città dei Farnese".

"Fra i borghi più belli d'Italia, Campli apre quello che mi auguro diventi un appuntamento da ripetere ogni anno coinvolgendo anche altre cittadine teramane con borghi di grande pregio - ha commentato il consigliereCorona - sappiamo quanto sia seguito il ciclismo e l'entusiasmo che suscita, anche quest'anno il passaggio della Tirreno-Adriatico e del Giro d'Italia ha premiato i nostri territori".