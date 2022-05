BOCCE / C'E' ANCHE UNA SQUADRA TERAMANA FEMMINILE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

E’ un bilancio positivo quello stilato dal Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori dopo l’avvio dei Campionati Nazionali di Promozione, che vede sessanta Società partecipanti da tutte le province abruzzesi e nello specifico sei nella prima categoria, tredici nella seconda e quaranta nella terza. Una Società partecipante anche nel Campionato Femminile, con la squadra del Circolo Bocciofilo Rosetano “Roseto in rosa” costituita dalle atlete Stefania Centorame, Velentina Sacchetti, Francesca De Angelis e Marisa Schiavoni. Ad allenarle Nicola Sacchetti mentre il Dirigente accompagnatore è Serafino Petrini.

In previsione, nei prossimi mesi, i Campionati Provinciali che avranno luogo nelle varie province tra fine giugno e luglio, cui seguiranno i Campionati Regionali.

Alta l’attenzione anche sul fronte formazione dove è stato da poco formato un Assistente Tecnico Paralimpico di Specialita’ (dir-hf) ma anche tra i dirigenti con un nuovo corso nazionale che i presidenti di società potranno frequentare in giugno.

“Dopo due anni molto difficili, si torna finalmente a respirare una maggiore serenità. L’impegno che non è mai venuto meno sta dando i suoi frutti e continueremo a lavorare per ottenere buoni risultati in diversi ambiti” ha dichiarato il Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori.