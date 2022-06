FOTOGALLERY / UN SUCCESSO L'INTERAMNIA RUN, 10 KM TRA LE STRADE DELLA CITTA' - LA CLASSIFICA

Un grande successo di sport e, la prima INTERAMNIA RUN, che si è disputata oggi. Organizzata dalla società GP PRETUZI RUNNERS TERAMO A.S.D. la gara competitiva podistica di km 9,990, riservata alla categoria master, ha visto la partenza alle ore 09:00 in Via Luigi Tripoti davanti all’ingresso del campo scuola studentesco di Atletica Leggera “Gammarana”, e l'arrivo nella medesima località all’interno del campo sportivo. Il percorso è sato un giro del quartiere Gammarana, prima di dirigersi verso il centro città percorrendo il ponte San Ferdinando. Poi Via dei mille, Piazza Sant’Anna e Via Mario Capuani, Corso San Giorgio e Corso del Michetti, Via Campo fiera, Via De Albentiis per arrivare ad imboccare il percorso pedonale del parco fluviale. Percorso un circuito ad anello sul parco fluviale Vezzola i partecipanti sono saliti in Via del Tiro e dopo un altro giro del quartiere Gammarana sono tornati al Campo Scuola. Sul podio, per gli uomini: FRANCESCO RAIA dell'ASD NEw Castle di Castelnuovo Vomano e per le donne FRANCESCA CALVAUNA dell'Asd HAT Atri - TUTTE LA CLASSIFICA (Foto Maurizio Sebastiano)