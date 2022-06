CHIERCHIA AL FIANCO DEI TIFOSI PER IL TERAMO CALCIO

"Buongiorno mi sento in dovere di rispondere alla lettera pubblicata sulla vostra pagina per rispetto della gente che mi ha sempre sostenuto e di tutti i tifosi.

La fine che ho fatto? E'semplice sono stato sollevato da ogni incarico sia aziendale (Edil Green Italia spa)che del Teramo calcio 1913 da un giudice e mi sono stati sequestrati ogni bene .

Nonostante tutto fino alla fine di febbraio ho portato avanti con dignità il Teramo calcio salvandola da una retrocessione al quanto probabile.

Avevo chiuso un accordo con il Bonolis.

Stavo stringendo un accordo con un nuovo sponsor tecnico marchio importante come là UMBRO .

Nonostante la mia vita personale e della mia famiglia stava subendo le conseguenze di quanto stava e sta accadendo .

L’ho detto nella mia ultima conferenza stampa io potrei tornare solo quando mi ridaranno la mia azienda per il resto tocca salvare il Teramo a chi ha voluto levarmi il mio incarico .

Con immenso rispetto nei confronti di tutti voi !

L’unica cosa che posso fare stare al vostro fianco se lo ritenete opportuno per ogni vostra iniziativa anche se ancora una volta potrei pagarne le conseguenze .

FORZA TERAMO".

E' dispiaciuto l'ex presidente Massimo CHIERCHIA della situazione del Teramo ma comunque speranzoso nel post fatto nella tarda mattinata sulla pagina Facebook del Club Biancorosso. Tanti i commenti a seguito di incoraggiamento e stimolo nonché di riconoscenza per quanto fatto nel breve periodo che è stato al Vertice del Teramo.