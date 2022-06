LE BELLE INIZIATIVE DELL'ASD TERAMO PER L'AVVIO ALLA PALLAMANO

La società, Teramo Asd, dopo l’importante esperienza dell’ennesima partecipazione alle finali per l’accesso alla serie A1 riparte con nuovo entusiasmo nella consapevolezza di aver raggiunto gli obiettivi che si era prefissata sin della sua nascita due anni fa (crescita delle proprie giovani atlete e creazione di una società solida e con prospettive a medio e lungo tempo), riparte e si riorganizza per il prossimo campionato di A2, pur rimanendo in attesa dell’esito della propria domanda di ripescaggio, presentata alla scadenza prevista, al massimo campionato di A1 femminile.

Un ulteriore obiettivo raggiunto dalla società é stato quello di creare un proprio settore giovanile, che grazie anche alla collaborazione con il Comune di Bellante (TE), prevede la possibilità per le giovani atlete di svolgere l’attività sportiva senza alcun costo economico a loro carico.

L’intenzione della società è comunque di consentire e aumentare la crescita delle proprie giovani atlete che bene si sono comportate ad oggi avendo subito una sola sconfitta e due pareggi nei due campionati disputati di A2.

Proprio per questo motivo è lieta di annunciare l’accordo raggiunto per il prossimo campionato, 2022/2023, con l’atleta Selene Franceschini (Portiere, classe 1995).

La Franceschini è un’atleta con la giusta esperienza avendo disputato dal 2010 al 2020 vari campionati di A2 e A1 con il Pontinia e nella stagione 2021/2022, appena conclusa, ha indossato la maglia del Leno in A1 !

La società si dichiara soddisfatta di questo primo accordo e ne comunicherà altri nei prossimi giorni!