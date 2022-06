FEDERICO GUIDI SE NE VA, HA SCELTO LA ROMA PRIMAVERA E L'EREDITA' DI DE ROSSI

Sarà Federico Guidi il nuovo tecnico della Roma Primavera per la prossima stagione. Dopo circa 20 anni di panchina da parte di Alberto De Rossi, spetterà all’ex tecnico di Teramo e Fiorentina Primavera raccogliere la pesante eredità lasciata dal suo predecessore: 3 scudetti, 2 coppa Italia e 2 Supercoppe italiane.

Nato a Firenze il 23 Dicembre 1976, stesso anno tra l’altro di Francesco Totti, Federico Guidi è diventato allenatore professionista di seconda categoria dal 2009. Il suo “campo di allenamento” all’inizio della carriera fu soprattutto Empoli. In Toscana, il tecnico ha trascorso una lunga trafila. Guidi ha fatto esperienza in squadre come Gubbio, Casertana e Teramo. Ora è arrivata la chiamata della Roma e il tecnico fiorentino dovrà farsi trovare pronto sin da subito per continuare la tradizione dell’ottimo settore giovanile giallorosso.

Federico Guidi è molto fan della saga di Rocky e di film come Titanic e Il Gladiatore: “Li ho visti migliaia di volte”, così ha commentato il tecnico sempre nella sua intervista a Teramo. Tra i principali talenti mai esplosi sotto la sua guida tecnica si ricordano Diakhate, Iemmello, Carraro e Camporese. Allo stesso tempo, però, il nuovo ct dei giallorossi primavera ha avuto l’opportunità di allenare gente come Chiesa, Castrovilli, Bandinelli, Venuti e Sottil (tutti quanti attualmente giocano in Serie A). Anche lo stesso Gianluca Mancini, difensore centrale della Roma di Josè Mourinho, è stato allenato da Francesco Guidi. Schivo e riservato, Guidi non frequenta i social. Non risultano profili a lui registrati sulle principali piattaforme Twitter, Instagram e Facebook.