TERAMO CALCIO / MISTER GUIDI NUOVO TECNICO DELLA ROMA PRIMAVERA

Mentre si fa sempre più incerto il futuro della Teramo Calcio, c'è chi ha trovato il suo all'ombra del Colosseo. L'ex mister biancorosso Federico Guidi, dopo l'ottimo lavoro svolto sulla panchina biancorossa, entra a far parte del mondo della Roma Calcio Primavera. Guidi è il nuovo tecnico. Subentra ad Alberto De Rossi. Prima del Teramo in serie C, Guidi ha allenato il Gubbio e la Casertana, sempre in Serie C. “Vorrei ringraziare Vincenzo Vergine, Tiago Pinto e tutta la Società per la fiducia che mi è stata accordata. Entrare nel mondo Roma rappresenta per me una fortissima emozione. Sarà una grande responsabilità lavorare nel settore giovanile giallorosso, per proiettare nel calcio professionistico quanti più calciatori possibili", queste le parole del nuovo ct della Roma Primavera.