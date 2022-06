LA VOCE DEL MISTER / ECCO COME DEVE ESSERE IL PORTIERE "MODERNO"





Le azioni che il moderno portiere di calcio è chiamato a compiere durante la partita sono le seguenti : 1) difendere lo specchio della porta 2) coprire l'area di rigore 3 ) partecipare alla tattica difensiva ed offensiva della squadra 4) Oggi il portiere moderno deve essere molto bravo con i piedi che è secondo il mio giudizio una della forza principale in una squadra, vedi le capacità del portiere del Milan Mike Maignan nella vittoria dello scudetto che funge da 12 calciatore in campo con i suoi lanci millimetrici.5) coadiuvare l'allenatore nel comando della posizione e nell'incitamento dei compagni. nella marcatura degli avversari. L'analisi dettagliata delle funzioni suddette determina il programma di addestramento e di allenamento del portiere che si fonda, come per gli altri giocatori sull'acquisizione, stabilizzazione e valorizzazione delle capacità tecniche, motorie e mentali. E' importante la difesa dello specchio della porta che a mio giudizio è la funzione più importante e caratterizzante del ruolo : generalizzando il concetto la potremo definire come la capacità del portiere è quello di impedire al pallone di oltrepassare la linea della porta che difende. Di fronte ad una situazione di gioco il portiere reagirà in base al proprio livello della sua prestazione raggiunto, attuando il gesto tecnico specifico che riterrà più efficace. E' importante il piazzamento del portiere, e osservare attentamente settore di campo in cui il calciatore calcia.Le prime nozioni che vengono fornite ai portieri è circa il piazzamento che sono di carattere geometrico. La cosiddetta regola della bisettrice costituisce una base di partenza teorica : in essa si afferma dove il portiere possa difendere con pari efficacia entrambe le porzioni dello specchio della porta al momento del tiro dell'avversario deve trovarsi sulla bisettrice dell'angolo immaginario costituito dai pali della porta e dove si trova il pallone.Gli obiettivi del preparatore dei portieri e quello di lavorare sulla forza, velocità e resistenza mediante dei test di valutazione che verranno eseguiti nel periodo di allenamento settimanale.Si può utilizzare per la resistenza aerobica il test di Cooper. Nel valutare la capacità di scatto si può utilizzare, il test dei 30 metri con partenza da fermo per rilevare la capacità di accelerazione e decelerazione. Il lavoro più importante da svolgere è indirizzato soprattutto verso l'esercitazione specifiche con la palla in un lavoro tecnico e di quelle miste fisico- tecniche. Anche la conoscenza degli avversari può avere la sua importanza sapere qual'è il piede con cui calcia il calciatore, un esempio vedi del Piero e Insigne che hanno realizzato diverse reti scoccando dei tiri ad effetto sul palo più lontano sempre dalla medesima posizione laterale. L'importante è che il portiere si prepari al meglio delle proprie possibilità per affrontare tutto ciò che sia umanamente prevedibile.Il portiere deve imparare a muoversi nel suo ambito territoriale tenendo sempre presente usando anche le sue capacità mentali. Appare evidente assieme al suo preparatore quale sia la portata di un addestramento specifico e al suo potenziamento delle qualità coordinative. Oggi ci sono i filmati dove si possono correggere i difetti del portiere ma bisogna avere tanta volontà negli allenamenti e soprattutto avere tanta passione per il ruolo.

ANTONIO VALBRUNI