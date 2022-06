DAL 16 AL 19 GIUGNO LE ALPINIADI IN ABRUZZO, TAPPA CLOU A SAN GABRIELE: ATTESI 1500 ATLETI DA TUTTA ITALIA

Tutto pronto per il 16 giugno quando si alzerà il sipario sulle Alpiniadi in Abruzzo. Sono attesi oltre 1500 atleti da ogni parte d'Italia e l'Abruzzo la farà da padrona con la partecipazione, per la prima volta nella storia delle Alpiniadi, di ben 100 atleti di cui 40 dalla provincia di Teramo con grande soddisfazione di Tonino Di Carlo, leader della sezione Alpini teramana e responsabile Sport all'interno del comitato nazionale, il "ministro dello sport" dell'associazione nazionale per intenderci. Le Alpiniadi si svolgeranno dal 16 al 19 giugno, da L'Aquila a Rocca di mezzo passando per Fossa con tappa clou a San Gabriele di Isola del Gran Sasso. Un evento che riporta serenità e speranza dopo gli ultimi due anni e mezzo in cui il meraviglioso mondo degli Alpini non ha fatto mancare il proprio impegno diretto: basti pensare che, nel solo campo del volontariato relativo alla campagna vaccinale, gli Alpini hanno regalato in termini di attività 3mila giorni pari a 18mila ore. Portabiandiera per il gruppo teramani che parteciperà alle gare, l'atleta Normanno Di Gennaro.