LA SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO IN GARA DOMANI AL PARCO FLUVIALE DI TERAMO

La Scuola di Ciclismo Prati di Tivo può guardare al proprio futuro con un certo ottimismo e in questi anni sta curando in modo particolare il settore giovanile che ha dato i buoni frutti in questa prima parte di stagione.

Non si è ancora spento l’eco della straordinaria domenica (quella scorsa del 5 giugno) in cui la Scuola di Ciclismo Prati di Tivo ha trionfato come miglior squadra al Trofeo Darwin Lupinetti-Memorial Mattia Loschiavo per la somma dei piazzamenti del singolo atleta a dimostrazione dell’effettivo valore di tutto il collettivo giovanile.

E questa domenica (12 giugno) si organizza in casa il Trofeo Scuola di Ciclismo Prati di Tivo con svolgimento a Teramo presso il Parco Fluviale della Cona dove si trova il percorso permanente e nel quale settimanalmente si svolgono gli allenamenti.

A partire dalle 13:30 il ritrovo e dalle 15:00 in poi l’inizio delle gare su quattro tipologie del percorso a seconda del grado di difficoltà rapportato all’età del singolo partecipante, in presenza di ostacoli artificiali e pietraie con l’aggiunta solo per le categorie G5-G6 di dossi, tronchi salti come è la mountain bike moderna ai tempi attuali.