"ORO NEL PATTINAGGIO CORSA: É ALBERTO RODI, DELLA GIULIANOVA SKATE IN LINE, IL RAGAZZO PIÙ VELOCE D’ITALIA"

Medaglia d’oro nazionale ai campionati italiani di pattinaggio corsa per la società sportiva Giulianova Skate in line A.S.D., grazie alla formidabile performance del dodicenne Alberto Rodi nella gara 100m sprint in corsia disputata in occasione del Campionato Italiano di Pattinaggio Corsa su strada e Trofeo Roller Skate Italia dall’8 all’11 giugno a Cassano D’Adda. Il giovane fuoriclasse ha dominato confermando sempre il miglior tempo in tutte le fasi della prova. Da sottolineare anche il 6° posto ottenuto dall’atleta giuliese nella 2000 m a punti.

Anche la compagna di squadra Ginevra Tursi, campionessa regionale in carica, ha saputo difendersi in maniera egregia, nonostante la giovane età, fronteggiandosi contro atlete provenienti da tutta Italia.

Il pattinaggio corsa è quello sport che si pratica con i pattini in linea, sempre più diffusi e apprezzati anche al di là del mondo della competizione. I pattini in linea -tipo rollerblade- hanno infatti spalancato la pratica del pattinaggio al grande pubblico, trattandosi di un mezzo versatile che regala libertà e velocità e di recente, nelle grandi città, offrono anche una forma di mobilità sostenibile, grazie allo sviluppo delle piste ciclabili, ideali anche per i pattinatori.

Nel complesso il pattinaggio corsa, oltre ad essere uno sport completo, poiché sviluppa equilibrio, coordinazione ed elasticità, coinvolgendo tutti i gruppi muscolari a qualsiasi livello esso venga praticato.

Questo meraviglioso risultato - dichiara Emilio Calvarese, Presidente della Giulianova Skate in line A.S.D. - è merito del talento e della dedizione di Alberto. Ma anche della passione e della professionalità della squadra. Le allenatrici uniscono alta qualità tecnica e pedagogica alla passione per questo sport rotellistico. Chiara e Marzia, nonostante la propria attività lavorativa, riescono a offrire ai ragazzi l’occasione di allenarsi quotidianamente. E questo fa la differenza, a livello nazionale ma anche a livello locale, con una pioggia di medaglie, molte d’oro, ottenute da tanti ragazzi e bambini della squadra nei vari campionati regionali e trofei in tutta Italia. L’oro nazionale che riportano oggi a casa rappresenta quindi solo la punta dell’iceberg di tutto questo. Un successo ancora più importante perché costruito in una situazione di difficoltà, data l’indisponibilità di strutture sportive comunali adeguate, costringendo spesso la squadra a trovare soluzioni alternative di allenamento. La nostra società finora è stata notevolmente penalizzata essendo state ad essa concesse sole tre ore settimanali alla tensostruttura del Palacastrum, fondamentale per allenarsi anche col maltempo. Mentre il pattinodromo sito in Zona Orti, all’aperto, in abbandono fin dalla sua realizzazione presso il campo di atletica, è stato reso fruibile per tutte le società di pattinaggio grazie al lavoro volontario della Giulianova Skate in line. Con questi risultati basterebbero già piccoli ma indispensabili interventi, come la sistemazione della pavimentazione, la sostituzione delle balaustre e una tribuna anche mobile, per poter offrire una struttura adeguata ed anche per poter portare a Giulianova competizioni regionali e nazionali, con lustro per la città e ricadute positive per l’economia locale.