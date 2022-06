Karate, stagione piena di soddisfazioni per l’ASD kaizen Karate do

Sabato 11 giugno per la scuola di karate silvarola si e’ conclusa la stagione sportiva 2021/2022 piena di soddisfazioni, sia per tutti gli allievi che hanno sostenuto e superato brillantemente gli esami di grado, sia per la neonata squadra agonisti.

Ancor più soddisfatto è sicuramente Umberto Del Palazzo, insegnante del dojo teramano presso la palestra Club Interamnia, al quale, durante la sessione d’esame è stata consegnata una targa di riconoscimento dal presidente dell’ASD Emiliano Centorame e dal D.T. Davide Di Febo evidenziando il certosino lavoro svolto, ma soprattutto il grande impegno profuso alla trasmissione del karate do nella realtà teramana.

“E’ stata una stagione dura e sembrava quasi compromessa”, commenta Del Palazzo; “le difficoltà incontrate con il covid e l’infortunio accadutomi durante lo svolgimento dell’esame di terzo dan ad inizio stagione, hanno messo a dura prova la conduzione dei corsi di karate. Ma la tenacia e la forte passione per questa nobile arte sono state ampiamente ripagate dalla giovanissima e combattiva neo squadra agonisti, riportando a casa un meritatissimo bronzo ottenuto nella specialità kata categoria cadetti nel campionato nazionale uisp”.Il giovane medagliato è Emanuele Petrella, il quale ha disputato una gara intensissima eseguendo tre kata. Bene anche gli altri atleti che comunque hanno ottenuto ottimi punteggi.

“A parte tutto”, continua l’insegnante, “la cosa più importante è quella di infondere nelle giovani generazioni quei valori morali e sani principi che gli permettano di crescere e diventare uomini equilibrati”.