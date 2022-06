VIDEO-FOTO/ FUOCHI D'ARTIFICIO E FESTA A SORPRESA PER IL CAMPIONE NORMANNO DI GENNARO

Una festa a sorpresa per il campionissimo teramano Normanno di Gennaro residente di via Nicola da Guardiagrele a Villa Mosca bassa. Una festa voluta dai residenti e dalla Casa del Popolo per complimentarsi con il campione che ha di recente vinto il Duathlon Sprint all'età di 72 anni. Non sono mancati i fuochi di artificio e tanta tanta emozione per il teramano che promette: "le competizioni non finiranno qui".

In 13 mesi, si è distinto nel titolo europeo e in due titoli italiani e qualche giorno fa in un mondiale.

