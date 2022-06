IL TERAMO CALCIO VERSO L'ISCRIZIONE DOPO L'ENNESIMO RIPENSAMENTO (PREVISTO DAi TIFOSI) DI FRANCO IACHINI

In pochi, in realtà, avevano pensato che Iachini davvero non ci fosse. Anche perché i tifosi sono oramai abituati ai suoi "non sono interessato" e che poi, visto forse l’impegno di imprenditori importanti del territorio, ci ripensa e annuncia che: "come ultimo gesto d'amore per la città assicurerà la fidejussione". E lo fa passeggiando allo stadio Bonolis (scena più volte vista in questi anni di gestione del Teramo Calcio). Dunque: al contrario di quanto annunciato con uno scarno comunicato stampa, nei giorni scorsi, anche Iachini ci sarà e concorrerà all'iscrizione del Teramo in serie C. Ennesimo passo indietro? Meglio così.

Intanto si apprende che la quota raggiunta con le sponsorizzazioni del territorio teramano, sarebbe quasi sufficiente per garantire il pagamento degli stipendi di aprile e maggio.

Va avanti infine la raccolta fondi verso l'iscrizione, alla quale hanno aderito: l'ex presidente del Teramo, Luciano Campitelli, l'ex massimo dirigente del Notaresco, Salvatore Di Giovanni, ma anche Silvio Brocco, patron del Pineto. Liquidità sono arrivate anche da fuori dal territorio teramano, come quelle garantite da Giuseppe Spinelli, imprenditore siciliano, ma ormai romano d'adozione.