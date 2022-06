VOLLEY UNDER 12, SQUADRA TERAMANA VICECAMPIONE D'ITALIA

Si conclude con un bellissimo secondo posto l'avventura dei teramani di Virtus Teramo/Progetto volley alle finali nazionali di pallavolo Under 12 Sport & Go. Al termine di quattro giornate di gara presso il centro sportivo Ghezzi di Cesenatico la squadra mista è riuscita a conquistare il secondo gradino più alto del podio perdendo una equilibratissima finale contro il San Sisto volley di Perugia e ben figurando nelle prove di triathlon previste all'interno della manifestazione, sin dalle fasi locali. Un bel risultato per le allenatrici Emanuela Della Noce e Raffaella Preziuso, soddisfazione da parte del Presidente CSI Angelo De Marcellis presente in Romagna per congratularsi personalmente con i giovani atleti. I protagonisti di questa impresa, frutto della collaborazione tra le due società termane sono: Veronica Camilletti, Carlotta Di Paolo, Maria Giulia Malaguti, Sara Marconi, Giorgia Migliozzi, Sofia Pellegrini e Giacomo Ruffilli