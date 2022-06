TIRO AL VOLO / UNA TERAMANA VINCE L'ORO EUROPEO CON LA NAZIONALE DI COMPAK SPORTNG

C'è anche una teramana, Carla Flammini, tra i neo campioni d'Europa del tiro al volo. Nel Campionato Europeo di Compak Sporting che si è appena concluso a Santiago de Compostela l’Italia del Commissario Tecnico Veniero Spada è salita in cattedra ed ha dato lezione di Tiro a Volo a tutto il Continente. Sul tetto d’Europa è salita infatti la squadra femminile composta da Carla Flammini di Bellante, Valentina Guidi di Misano Adriatico e Alessia Panizza di Lierna che con 541/600 non hanno avuto rivali. Gli azzurri rientrano con un forziere carico di cinque Titoli Europei, quattro medaglie d’argento ed una di bronzo. Il risultato più prestigioso è sicuramente quello ottenuto da Davide Gasparini di Gabicce Mare, sul podio della classifica assoluta per la medaglia di bronzo con 198/200 +22+3 e su quello a squadre per il titolo maschile in compagnia di Michael Spada di Fabro e Daniele Valeri di Spoleto con il totale di 588/600. . Da primi della classe anche gli Junior. Migliore dei nostri azzurrini è stato Cristian Camporese di Padova, secondo sul podio individuale con il punteggio di 195 e primo su quello a squadre in compagnia di Gabriele Morabito di Reggio Calabria e Mattero Plodari di Pralbono grazie al totale di 580/600. Sono state addirittura tre le medaglie centrate dai nostri portacolori nella classifica Senior. Alessandro Gaetani di San Miniato ha scalato il podio individuale fino alla vetta con un notevole 198/200 +22+2, seguito per l’argento dal CT Veniero Sapda di Fabro con 193. Gaetani ha bissato l’oro ed il titolo con quello a squadre in compagnia di Mauro Bosi di Cene (BG), e Stefano Lombardi di Santa Maria a Monte (PI), autori di un complessivo 581/600. Con una bella medaglia d’argento a squadre hanno chiuso la loro esperienza europea i Veterani Ivano Bettini di Savignano sul Rubicone, Salvatore Valentini di Longiano (FC) e Giovanni Zamboni di Gavardo (BS) grazie al punteggio totale di 533/600. D’argento anche Alvaro Leardini di Morciano di Romagna tra i Master con 183/200. “Grande Italia – ha commentato soddisfattissimo il CT Spada – E’ stata una gara molto impegnativa, ma siamo riusciti, ancora una volta, a dimostrare il valore del nostro Paese Ringrazio tutti i componenti della Squadra per l’impegno profuso e la Federazione per il sostegno che sempre ci dimostra”