BEACH VOLLEY, ALBA LAUREA I VINCITORI DELLA TAPPA DI CAMPIONATO

Gennari – Caravello nel femminile e Sacripanti – Alfieri nel maschile si aggiudicano la tappa del campionato Italiano Beach 1 che si è svolta allo stabilimento Al Faro di Alba Adriatica. Una due giorni di grande beach volley con 66 gare disputate il sabato su cinque campi e 16 la domenica con una organizzazione pressochè perfetta curata dalla Beach Sport. Giulia Gennari e Lara Caravello hanno rispettato i pronostici della vigilia. Con il loro palmares nell'indoor con Conegliano dove hanno vinto tutto scudetto, Coppa Italia, Champions, Supercoppa e Mondiale per club, si sono confermate anche sulla sabbia. In finale hanno superato (2-0) le pur brave Alessandra Colsi e Vania Baravello regalando un match avvincente con scambi spettacolari. Nella finale maschile molto equilibrata la coppia romana pescarese Mauro Sacripanti da Roma e Manuel Alfieri da Pescara hanno battuto 2-0 a 16 e 21 i pescaresi Paolo di Silvestre Paolo Cappio.Il match è stato molto tirato in alcuni momenti ed il grande pubblico presente “Al Faro” ha gradito gli scambi interminabili che hanno regalato un grande pomeriggio di beach volley nel giugno di Alba Adriatica. Due coppie che nonostante la giovane età hanno vinto e sono esperti nel beach volley. Alfieri – Sacripanti a Vasto nel 2017 l'under 21 e terzi nel campionato italiano lo scorso anno. Terzo posto invece per Casadei – Caminati nel maschile e Sanguigni -Tamagnone nel Femminile. Al termine ricac cerimonia di premiazione con il preside regionale Fipav Fabio di Camillo, il consigliere regionale Fipav Roberto Esposito, il delegato allo Sport di Alba Adriatica Paolo Cichetti, Sandro Zivelli patron dello stabilimento Al Faro, Stefano Zaccaretti di Beach Sport e Christian Di Berardino presidente Beach Sport e referente beach volley per la Fipav Abruzzo. Ora occorrerà attendere il week end del'8/10 luglio quando a Montesilvano ci sarà la tappa del campionato italiano assoluto.