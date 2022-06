CERELLA, DE ANGELIS, MOLINARI, PEPE, TARQUINI E TANTI ALTRI CAMPIONI DOMANI ALLA "SFIDA A PADEL" ALL'INTERAMNIA

Domani, 22.06 dalle 18 in occasione della Festa dell’estate la Polisportiva Interamnia sita a Teramo in via Ponte San Giovanni ha organizzato una “Sfida a padel” con sportivi e non solo di rilevanza nazionale. L'occasione di domani è sicuramente importante per la città di Teramo in quanto vedrà la partecipazione di numerosi sportivi di caratura nazionale ma soprattutto sportivi che sono o sono stati lustro per la città, alcuni nomi: Giustino Danesi, preparatore atletico dell'Olimpia Milano neo Campione di basket Seria A, Bruno Cerella cestista Reyer Venzia, Simone Pepe, ex calciatore della Juve e Teramo Calcio insieme ai compagni del Teramo Calcio Gianluca De Angelis, Morris Molinari e ancora gli arbitri di Serie A Daniele Paterna e Guido Federico Di Francesco e il vincitore del mondo di turismo automobilistico nel 2021 Gabriele Tarquini. Sarà un modo per la Polisportiva poter tornare finalmente alla normalità dopo 18 mesi di chiusura durante gli anni del Covid e per la città sarà di sicuro lustro per ospitare così tanti sportivi e non solo in un evento che ha solo l’obiettivo di rimarcare dell’importanza della nostra città, che nel suo piccolo, ha dato i natali e ha ospitato negli anni veri e propri campioni ed è rimasta nei loro cuori vista la sentita partecipazione di domani.