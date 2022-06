UNITE FESTEGGIA IL "SUO" CAMPIONE ASSOLUTO DI PESISTICA OLIMPICA

Il rettore Dino Mastrocola ha ricevuto Roel Narcisi, studente di Economia all’Università di Teramo, al quale ha consegnato una medaglia celebrativa per aver conseguito il titolo italiano assoluto di pesistica olimpica 2022, svoltosi a San Donato Milanese il 18 e 19 giugno.

«Il nostro Ateneo – ha dichiarato il Rettore – crede fortemente nel valore formativo della pratica sportiva e promuove i programmi di doppia carriera per studenti atleti. Complimenti a Roel Narcisi per il prestigioso risultato, che dimostra ancora una volta come si possa essere, nello stesso tempo, buoni studenti e validi atleti».