CALCIO / IL TERAMO HA DEPOSITAO TUTTI I DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE

Continuando nella scelta di limitare i nostri articoli sul Teramo Calcio alla sola ufficialità, per non inseguire chiacchiere e illazioni, ospitiamo il comunicato ufficiale della società



La S.S. Teramo Calcio rende noto di aver perfezionato in serata gli adempimenti necessari per la domanda d’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro, depositando la documentazione e la fideiussione bancaria richiesta a garanzia.

Così ha commentato il Sindaco:

Ripartiamo da qui…GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere l’obiettivo di garantire la continuità della presenza nel campionato di serie C della nostra amata squadra, Teramo Calcio. La sinergia tra le istituzioni, il territorio, la comunità degli imprenditori e l’affetto dei tifosi ci faranno vivere ulteriori momenti di emozioni calcistiche. Ciascuno ha apportato un contributo prezioso, in particolare GRAZIE a Franco Iachini che ha facilitato e consentito le operazioni d’iscrizione, GRAZIE agli sponsor che hanno risposto immediatamente e con entusiasmo alle richieste delle istituzioni cittadine, GRAZIE a tutto lo staff societario.