TERAMO CALCIO/ CHIERCHIA: «ECCO COSA E' STATO FATTO, PRONTO A LASCIARE E A RESTARE DA TIFOSO»

Dopo l'inoltro dei documenti alla Lega, ieri sera, Massimo Chierchia ha scritto: «Nei giorni precedenti alla mia nuova nomina parlando con persona del tribunale mi diceva che avrebbero portato i libri del Teramo in tribunale e messo la società in liquidazione.

Il 10 giugno, la mattina alle 8, mi chiama Davide Ciaccia e mi dice c’è da salvare il Teramo, e come ha dichiarato anche lui sono settimane o mesi che non ci parliamo.

Nel pomeriggio accetto la carica di amministratore unico del Teramo calcio data dai i 2 soci del Teramo il tribunale 60% e Franco Iachini 40% sapendo solo che se il Teramo non si iscriveva avrei pagato di persona anche a livello giudiziario.

Avrei potuto rifiutare e non rischiare nulla ma l’ho fatto per la gente di Teramo che mi ha sempre rispettato. In questi giorni ho ricevuto anche insulti e minaccia però ci stà in questa situazione.

Abbiamo fatto il massimo tutti ci sarà da lottare ancora ma in due giorni abbiamo fatto pagamenti per più di 500 mila euro.

Scrivo questo non per ricevere gratitudine ma perché è giusto che si sappia tutto.

Ora si faccia avanti chi ha voglia di fare cose importanti per il Teramo calcio.

Io sono a disposizionem come sono pronto a lasciare il mio posto senza nessun problema.

Continuando a tifare il Teramo da tifoso».