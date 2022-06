TERAMO CALCIO, ISCRIZIONE A RISCHIO: PER LA GAZZETTA SARA' ESCLUSO

Potrebbe non essere stata detta l'ultima parola, per il Teramo Calcio. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, lo sforzo di sponsor e dell'ex Presidente Franco Iachini rischia di essere stato vano. Secondo la "rosea",in un articolo di Nicola Binda sull'edizione di oggi, il Teramo rischia di essere l'unica squadra esclusa. Ovviamente, Teramo e in primis i tifosi sperano che non sia così, anche perché c'è una questione di interpretazione delle norme e un ricorso al tar in proposito, che lascerebbero spazio alla speranza. Però, il titolo della Gazzetta è estremamente esplicito e nell'articolo si legge "Erano almeno quattro i club messi in difficoltà dall’indice di liquidità. Tutti sarebbero riusciti a mettersi in regola, tranne il Teramo: l’intervento in extremis dell’ex presidente Franco Iachini è servito per vari adempimenti, ma non per quell’indice. La società è pronta a fare ricorso, forse puntando sul fatto che le quote di maggioranza sono sotto sequestro cautelativo del Tribunale di Roma, ma con poche speranze".. Che succederà? Non resta che attendere... al Teramo resta anche la possibilità di presentare ricorso, contro un'eventuale esclusione. Insomma, non è finita qui...