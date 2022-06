TERAMO CALCIO / COMINCIA IL “CAMPIONATO LEGALE”, INTANTO POCHESCHI SI AVVIA VERSO LA PANCHINA

Dopo la corsa contro il tempo, per arrivare a presentare l’iscrizione, per il Teramo comincia il primo campionato, quello legale. Quello dei ricorsi e degli avvocati. La società sta preparando il ricorso, che presenterà dopo quella che il primo luglio dovrebbe essere la bocciatura, per mancato rispetto dell’indice di liquidità (il rapporto tra debiti e crediti), e sembra intenzionata a presentare anche un ricorso al Tar. Insomma, sarà un luglio di passione per i tifosi, che sperano di poter vedere il Diavolo in serie C. Nelle ultime ore, per arrivare all’iscrizione, il Teramo ha raccolto 300mila euro di sponsorizzazioni, trovando anche un importante aiuto dal presidente dell'Ascoli Calcio, Massimo Pulcinelli, proprietario della Bricofer, oltre che di sponsor del territorio e non, come quel Giuseppe Spinelli, che nella nuova società dovrebbe essere presidente. Nelle ultime ore, intanto, è stata presentata anche l'istanza al tribunale di Roma per sbloccare le quote di maggioranza del Teramo, e avere così la possibilità di ridisegnare l’assetto societario, mentre si fanno sempre più forti le voci che darebbero il panchina,, quale mister, Sandro Pochesci, che avrebbe manifestato l’intenzione di venire a a Teramo, quale che sia la serie nella quale giocherà il Diavolo.