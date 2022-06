VOLLEY B2/F: ECCO IL MARCELA CORZO BIS

La Futura Volley Teramo è lieta di annunciare il rinnovo del contratto, come Capo Allenatore della prima squadra, del tecnico argentino Marcela Corzo (02/04/1968). Dopo l’ottimo campionato disputato dalla squadra, con lei alla guida, la società ha ritenuto opportuno sposare la linea della continuità, affidando nuovamente la panchina biancorossa al coach di Chaco.

“Siamo felici di riconfermare Marcela Corzo alla guida della prima squadra – commenta il Vice Presidente Luca Mazzagatti - Marcela , prima dello scorso anno, aveva sempre avuto incarichi nei settori giovanili e come vice – allenatore. La Futura Teramo ha creduto in lei anche come capo allenatore e la scelta, oggi lo possiamo dire con orgoglio, è stata premiata. Siamo sicuri che anche nella prossima stagione che sta per iniziare, ci aiuterà nel nostro progetto di crescita gestendo ed allenando al meglio le atlete che le metteremo a disposizione per cercare di essere protagonisti in un campionato difficile come quello della B2 Nazionale”.

Anche il tecnico confermato, esprime tutta la sua soddisfazione: “Continuare ad allenare Teramo e avere la fiducia della società, mi rende felice e orgogliosa ma allo tempo stesso sento una grande responsabilità, quella di migliorarci sempre e di chiedere di più alle ragazze che sono cresciute tanto. Sono anche sicura che continueranno a crescere ancora. Ci aspetta un altro anno di grandi emozioni e serenità. Nella stagione appena conclusa, la soddisfazione più grande è stata quella di vedere dopo ogni allenamento e dopo ogni partita i sorrisi delle giocatrici e dei miei dirigenti. Da parte della società vedo tanto entusiasmo, un progetto importante e tanta voglia di fare bene. C’è grande fiducia circa la possibilità di creare un gruppo forte, che possa tener vivo quell’entusiasmo che ci ha accompagnato nel campionato appena terminato, in particolare fino alla finale dei Play Off. Non vedo l’ora di mettermi alla prova nella prossima stagione con l'obiettivo di superare il risultato di quest’anno”.