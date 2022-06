I DIRIGENTI DELL'EX NOTARESCO VANNO ALL'AQUILA CALCIO, DI GIOVANNI VICE PRESIDENTE

Nessun interesse sulla Teramo Calcio se non una sponsorizzazione. Manca solo l'annuncio, ma ormai Salvatore Di Giovanni entrerà nell'Aquila calcio. Nonostante sia stato coinvolto in varie trattative per l'acquisizione del Teramo, del Chieti e della Samb, alla fine l'imprenditore teramano ha sciolto ogni dubbio e farà parte del club del capoluogo. «Ormai la situazione è avviata», dichiara lo stesso ex presidente del Notaresco al quotidiano Il Centro: «Il dado è tratto. Devo tornare ad ambientarmi nel campionato di Eccellenza, perché faccio la serie D ormai da dieci anni. Però il massimo campionato regionale l'ho preso in considerazione perché L'Aquila è una grande piazza», dice al quotidiano regionale abruzzese.

Di Giovanni acquisirebbe un pacchetto di minoranza, lasciando la maggioranza alla tifoseria. Massimiliano Barberio in rappresentanza dei tifosi resterà il presidente, mentre Di Giovanni sarà il nuovo copresidente, carica lasciata vacante dopo l'addio di Gabriele Di Cristofaro.

Il progetto è triennale e la volontà è di riportare L'Aquila nel professionismo.Di Giovanni sarà affiancato da Luigi Di Battista e da Diego Ferrante, anche loro ex Notaresco.