LA VOCE DEL MISTER / CARO GRAVINA, SBAGLI SE NON ISCRIVI IL TERAMO...E TI SPIEGO PERCHE'...

Il Teramo rischia di non partecipare al campionato di serie C. rischiando di vedersi respingere la domanda d'iscrizione al campionato.Un pasticcio all'Italiana dopo il disastro della Nazionale di non partecipare al prossimo mondiale e non ha alcun fondamento dire quanto di buono fatto in predenza con la vittoria del Campionato Europeo dello scorso anno. Siamo stati eliminati dalla Macedonia che occupa il 62 posto in classifica al Ranking Fifa . Eppure nessun dirigente federale si dimette per questo disastro. Non iscrivere il Teramo dopo essersi salvato nel campionato lo si esclude per non aver ottemperato alla scadenza dell'indice di liquidità e cosa che non ha senso per la dichiarazione dell'ultimo atto d'amore dell'ex Presidente Iachini che detiene il 40 per cento delle quote come mai non c'è stato? quello si che sarebbe stato il vero atto d'amore per il Teramo Calcio A mio giudizio la non iscrizione al campionato di competenza meritata sul campo sarebbe un'ingiustizia clamorosa un vero e radicato sistema di potere guarda caso sempre ai danni del Teramo. Nel 2015 a favore dell'Ascoli in cui abbiamo perso la B. oggi a favore di chi? Pistoiese ? Fermana ? sarebbe una discesa nel baratro di una società storica di ben 109 anni di storia che non meritiamo. Siamo sempre stati puntuali nelle scadenze portanto sempre avanti l'orgoglio del calcio di provincia, riuscendo a rimanere nel campionato di serie C. per ben 10 anni consecutivi. Oggi si parla di speranza in aiuto del Teramo sarebbe assurdo. La lega di serie A. è scesa sul piede di guerra per l'indice di liquidità, una differenza sostanziale con la B e la Lega Pro. Il consiglio Federale approva una cosa che ha dell'incredibile, il valore dell'indice di liquidità nella massima serie si attesta oggi allo 0,5, nella stagione 20-21 era 0,8 e nella stagione 2021-2022 era scesa allo 0,6. Oggi il parametro è fissato allo 0,7 per i club di Lega B. e Serie C. tutto questo non è accettabile in un parametro superiore ai club di A, vergognoso. per determinare iscrizioni ed esclusioni dei club. Tutto questo caro Presidente Gravina la tua linea presentata da te al Consiglio Federale è restrittivo perchè la domanda d'iscrizione non va sottovalutata. La FIGC dovrebbe dare un riconoscimento economico consistente almeno nelle 800.000 ( quello che serviva per l'indice d'idoneità ) a favore di club di serie C. per far fronte agli impegni finanziari che hanno dovuto sopportare le Società per il periodo della pandemia senza incassi, sponsor, tamponi ecc. valorizzando giocatori e allenatori per la serie A. Alcuni nomi del passato Sensi, Diawara,Gyasi, Forte, Parisi e allenatori come Dionisi ex Imola, Zanetti ex Sud Tirol, Italiano ex Trapani, Castori ex Lanciano ecc. Caro Gravina sbagli se non iscrivi il Teramo specie che in passato la nostra Università ti ha lanciato come docente nella facoltà di scienze della comunicazione che poi ti è stato utile nel mondo calcistico Federale in economia aziendale. Ora devi essere riconoscente alla nostra Teramo. Adesso ci sarà una battaglia legale tra giustizia sportiva e ordinaria per il tormento estivo e spero che la FIGC esca sconfitto come giusto che sia dopo la vittoria della Lega di serie A. Il Teramo va iscritto al 100 per cento.

ANTONIO VALBRUNI