C'E' IL BRONZO PER MANTENUTO AI CAMPIONATI ITALIANI, GAIA SABBATINI NON HA CORSO

Ai Campionati Italiani Assoluti, che si sono conclusi domenica 26 giugno a Rieti, spicca la splendida medaglia di bronzo conquistata dall’atleta della Gran Sasso Teramo Lorenzo Mantenuto nel salto in lungo con la misura di 7,57 metri (personale stagionale outdoor). La gara è stata condizionata dal caldo e da un vento variabile: Mantenuto è stato costante nei primi tre salti piazzando la misura al terzo tentativo.

Da segnalare anche il sesto posto di Ludovica Montanaro nel getto del peso, con la misura di 13,92 metri, mentre Gaia Sabbatini ha preferito non correre sugli 800 m, a causa di un piccolo problema muscolare, per non rischiare così la sua partecipazione ai Mondiali di Eugene (USA).