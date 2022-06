TERAMO CALCIO/ I VECCHI DIAVOLI DELLA CURVA EST TUONANO CONTRO IL SINDACO, L'ASSESSORE ALLO SPORT E LO STADIO BONOLIS

Questione Teramo Calcio oramai nella completa bufera. Tornano a far sentire la loro voce i Vecchi Diavoli della Curva Est, che in un duro comunicato scrivono di avere «assistito, per l'ennesima volta, a squallide farse impersonate da ignobili comparse, senza che mai si sia tutelato Teramo e il Teramo». Nella nota, si sottolinea che «tutti si stanno defilando, trincerandosi dietro improbabili scusanti» e che «nessuno ha dato certezze, affidandosi a laconiche e retoriche dichiarazioni che lasciano gli ultras e i tifosi del Diavolo nell'oblio». I Vecchi Diavoli della Curva Est puntano il dito verso il sindaco, l'assessore allo sport e i dirigenti dicendo di essere «stufi, stanchi e schifati da tutti». Nell'ultima parte del lungo comunicato i tifosi scrivono che «c'è il triste presagio che nulla di positivo stia avvenendo», ma allo stesso tempo evidenziano che «ci saremo sempre, ovunque e comunque, come abbiamo sempre fatto». La nota si conclude sottolineando anche che «lo stadio, ancora una volta, costituisce mezzo subdolo di scambio e di ricatto» e, infine, viene chiesto che «lo stadio sia riconsegnato alla città e alla collettività e non venga mai più utilizzato per fini di lucro privati con l'avallo del Comune».