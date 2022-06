ROSETO/IL PRIMO ATTO DELLA STAGIONE '22/'23 È LA CONFERMA DI DANILO QUAGLIA ALLA GUIDA TECNICA

Una Coppa Italia riportata nel Lido delle Rose (dopo ben 24 anni), il raggiungimento della finale dei Play Off promozione in A2 dopo una regular season chiusa al primo posto con un bilancio di 24 vittorie e 6 sole sconfitte sono numeri che rappresentano il percorso fatto da Danilo Quaglia nel suo anno di esordio da capo allenatore, e che hanno determinato la scelta della Pallacanestro Roseto di proseguire il lavoro egregiamente svolto anche nella stagione 22/23.

Complessivamente per il giovane coach rosetano, classe 1994, la stagione si è conclusa con un record di 35 vittorie e 11 sconfitte, che gli sono valsi il riconoscimento, da parte dei suoi “colleghi”, di miglior allenatore del girone di andata del girone C del campionato di serie B.

Dopo la conferma del capo allenatore e la nuova distribuzione degli incarichi in società, nei prossimi giorni la società renderà noti i componenti dello staff tecnico e, a seguire, le prime scelte di mercato.

Da parte di tutti l’augurio di buon lavoro a coach Danilo Quaglia.

Queste le parole di Coach Quaglia in vista del suo secondo anno sulla panchina rosetana: “ Sono felicissimo di poter continuare il percorso iniziato lo scorso anno, seppur con qualche cambiamento, il progetto è molto ambizioso, con l’obiettivo che rimane quello di fare un campionato di alto livello e di arrivare ovviamente fino in fondo e vincere. Ringrazio la società che mi ha dato quest’opportunità di rimanere, ho sentito in loro la voglia di proseguire insieme e la convinzione di chi vuole ancora migliorarsi. Rispetto all’anno scorso però un obiettivo importante è stato centrato, cioè riportare tanta gente al PalaMaggetti, e ripartire da qui e crescere sempre di più sia come squadra che come società.”