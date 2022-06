CALCIO / SALTATO L’ACCORDO TRA GIULIANOVA E NOTARESCO, NIENTE SCAMBIO DI TITOLI SPORTIVI

L’Asd Giulianova Calcio comunica ufficialmente, con rammarico, l’epilogo, affatto positivo, delle trattative intavolate da tempo con il Notaresco Calcio per lo scambio dei rispettivi titoli sportivi.

Durante le trattative sono emerse questioni, di non scarsa importanza, di natura contabile non afferenti la ASD Giulianova Calcio.

Ad ogni modo si era riusciti a trovare una soluzione a dette questioni, infatti la convinzione era proprio quella di essere riusciti nell’obiettivo comune.

La ASD Giulianova Calcio ha messo in campo, anche in questa trattativa, la passione e l’amore per il gioco del calcio, ma nulla ha potuto quando sono mutati, non per propria scelta, il tavolo delle trattative ma soprattutto gli interlocutori, allontanandosi sia dall’ambito sportivo sia da quello imprenditoriale; gli unici due che, a nostro avviso, avrebbero avuto ruolo per suggellare l’accordo.

Chiuso questo capitolo, è nostra intenzione rassicurare i nostri tifosi e la Città di Giulianova ribadendo la volontà della ASD Giulianova Calcio di proseguire con determinazione nella meravigliosa avventura iniziata lo scorso anno e conclusasi, per noi, con una serie di riconoscimenti e risultati di indubbio valore.Su queste basi intendiamo quindi portare avanti con la massima passione, convinzione e serietà il progetto calcistico della squadra della nostra città, che merita certamente di essere riportata nel calcio che conta.

ASD Giulianova Calcio