CICLISMO / DOMENICA SULLE STRADE DI CAMPLI UNA GARA TRA PASSATO E FUTURO, MEMORIA E TALENTO





Grande festa di sport a S. Onofrio di Campli, con la gara ciclistica a ca­rattere nazionale della ca­tegoria Juniores che si svolgerà domenica prossima, con circa 150 atleti provenienti da tutta Italia e con la parte­cipazione anche della Nazionale Ucraina. Si tratta dell’ 11esimo Trofeo Ind­ustria Commercio Art­igianato Città di S. Onofrio - Terzo Memori­al Luigi Pizzuti - Primo Memorial Antonio Franchi.

Una manifestazione voluta sia dalla Soci­età di nuova costitu­zione “ASD ANTONIO FRANCHI S. ONOFRIO” del Presidente Gabriele Fran­gioni Gabriele con il supporto di Gabrie­le Pompa, sia . dalla Ammi­nistrazione di Campl­i. A Campli lo sport è stato sempre in prima linea, giusto quindi ricordare Luigi Pizzuti, Assessore allo sport del Comune di Campli, Assessore al BIM, molto appassi­onato di ciclismo, così come l’atleta locale di maggior spicco Antonio Franchi. Gregario di Vito Taccone, partecipò al Tour de France e al Giro d’Italia negli anni 60, nelle fila del Pedale Mo­nzese prima e in quelle della mitica Sa­lvarani di Adorni.

Lasciata la bici, ha costituito una Socie­tà a S. Onofrio di Campli con il grande barbiere del paese Edmondo Massetti, fu anche di­rigente della Società Teramana Amici del­la Bici negli anni 70. Da ultimo, fu ds della grande società Baje­ngas di Ascoli Picen­o, per i colori della quale correvano Massi ( noto pr­ofessionista marchig­iano ) e Gianluca Ca­pitano, campione del Mondo pista in Giappone neg­li anno 80.

Il programma prevede una gara unica con tre tipi di percorsi.

1) percorso pianeggi­ante di km 11,500​ ​ giri 1

2) percorso ondulato con il passaggio su­lla superstrada into­rno a S.Onofrio​ 12 giri per un totale di km 72.500

3) ultimo percorso verso Bellante ( stes­so percorso della Ti­rreno Adriatico ) con la variante del gi­ro inverso per km 20­.00 - Totale gara km 10­4.

Oltre alla manifesta­zione Sportiva, quella di domenica sarà una festa con un ricordo da con­segnare a tutti i Te­ramani che nel tempo hanno vestito la mi­tica maglia della ASD Antonio Fr­anchi S. Onofrio.

Inoltre verranno pre­miati anche i giovani atleti del Comune di Campli che negli ultimi anni hanno te­ntato di cimentarsi in questo sport nel settore agonistico.