CAMPITELLI A FIANCO DEL PESCARA CALCIO, OGGI IN CASA TERAMO CI SARA' IL RESPONSO DELLA COVISOC...CON POCHE SPERANZE

Tra Teramo e Pescara...Campitelli ha preferito il Pescara Calcio. Lo ha fatto incontrando, ieri, Daniele Sebastiani. L'ex presidente del Teramo Luciano Campitelli ha incontrato il numero uno della società biancazzurra. «Campitelli potrebbe darci una mano», ha detto Sebastiani al Centro, «e stare al fianco del sottoscritto. Sapete tutti il grande rapporto che ho con lui e questa eventuale collaborazione mi farebbe molto piacere. Tempi e modi? Ne parleremo più avanti».

Poche speranze, si attendono invece oggi dalla Covisoc in casa Teramo Calcio ed tutto un "fuggi fuggi". Oggi è in arrivo il verdetto della Covisoc sull'iscrizione al campionato ed è in programma, alle ore 15,30, l'assemblea dei soci. La Commissione di vigilanza, che potrebbe bocciare la domanda d'iscrizione dei biancorossi per non aver rispettato il parametro dell'indice di liquidità. In caso di bocciatura si profila una battaglia legale, con gli avvocati che avranno il compito di fare valere le ragioni del club preparando la giusta difensiva.

Quattro i punti all'ordine del giorno durante l'assemblea dei soci, che si svolgerà alle 15,30 in videoconferenza: relazione sul lavoro fatto per l'iscrizione al campionato; attività legale da svolgere; dimissioni dell'amministratore unico e nomina di un nuovo amministratore.