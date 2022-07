4 ARBITRI PROMOSSI DALLA CAN C: CI SONO ANCHE DUE TERAMANI

Cinque promossi, altrettanti i direttori di

gara dismessi. L'Aia ha ufficializzato i nuovi organici delle

varie Commissioni Nazionali. Tra gli arbitri promossi dalla Can C

alla Can, come previsto, c'è Maria Sole Ferrieri Caputi della

sezione di Livorno, prima donna inserita nell'organico dei

direttori di gara di A e B. Promossi anche Ermanno Feliciani di

Teramo, Matteo Gualtieri di Asti, Daniele Perenzoni di Rovereto e

Daniela Rutella di Enna. Dismessi, invece, "per motivate

valutazioni tecniche" Eugenio Abbattista di Molfetta, Antonio Di

Martino di Teramo e Ivan Robilotta di Sala Consilina. Dismessi

"per adozione di provvedimento disciplinare" Piero Giacomelli di

Trieste e Fabrizio Pasqua di Tivoli.

Da segnalare le dimissioni dall'organo tecnico di Valerio Marini della sezione di Roma e dall'Aia di Gianpaolo Calvarese di Teramo.