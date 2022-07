CALCIO/ IL TERAMO E' FUORI DALLA SERIE C

La Covisoc ha bocciato la domanda di iscrizione del Teramo, non in regola con l’indice di liquidità. Parere negativo anche per il Campobasso. La società biancorossa ha tempo fino a mercoledì 6 luglio per presentare ricorso. L’ultima parola spetta al consiglio federale che si riunisce l’8 luglio.

Teramo e Campobasso in questo momento sarebbero quindi escluse dal prossimo campionato di Serie C, il cui organico sarebbe così da completare attraverso i ripescaggi e prima ancora a suon di ricorsi. Tutto ok invece per quanto riguarda la Serie B, dove non si sono registrate bocciature.

Intanto l’assemblea dei soci odierna è stata riconvocata per sabato 9 luglio prossimo con lo stesso ordine del giorno, che prevede: relazione lavoro svolto per l’iscrizione al campionato di serie C 2022/23; attività legale da svolgere; dimissioni amministratore unico; nomina nuovo amministratore.