TERAMO CALCIO/ SITUAZIONE DRAMMATICA, IMPRENDITORI LOCALI A LAVORO PER RIPARTIRE SUBITO DALLA SERIE D

Situazione drammatica in casa Teramo Calcio dopo il no all'iscrizione al campionato di serie C a causa dei debiti scoperti dalla Covisoc. Siccome quasi certamente non se ne uscirà con uhna buona notizia, in città si sta studiando un "piano B" per non far sparire il calcio. Alcuni imprenditori teramani starebbero preparando un piano per far ripartire il Diavolo dalla serie D, spostando un titolo sportivo a Teramo. Questa operazione anche ieri è stata oggetto di attente valutazioni dai soggetti interessati, che già fanno parte del mondo del calcio e che farebbero confluire in società risorse finanziarie da più fronti. Le strade sono due: la partecipazione in soprannumero in un campionato della Lnd, probabilmente l'Eccellenza, o quello di portare in città il titolo di una società della quarta serie. In questo caso ci sarebbero delle scadenze da rispettare relative alle disposizioni in deroga del articoli 17,18 e 20 delle Noif scrive stamattina il quotidiano Il Centro. La Lnd, infatti, ha informato le società, tramite una circolare del 30 maggio, che sarà consentito presentare la domanda di cambio di denominazione, di trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il 15 luglio. Da quello che sembra, la regia del famoso "piano B" aspetterebbe prima il verdetto del consiglio federale di venerdì e, poi, nel giro di 3-4 giorni proverebbe a perfezionare l'operazione di salvataggio facendo ripartire il calcio biancorosso dai dilettanti.

I tifosi intanto sono in subbuglio e sui social si legge di tutto e di piu' contro Franco Iachini in particolare che avrebbe dato il via, con Luciano Campitelli, al declino del calcio professionistico in città. Nei giorni scorsi anche il club biancorosso si è espresso con una dura nota che qui di seguito ripubblichiamo:

Quello che non doveva accadere è accaduto. Il vilipendio di una passione viene perpetrato ai danni di una intera comunità. Nel peggiore dei modi e con la ferma volontà di ferire, non si comprendono altrimenti le gravi manchevolezze amministrative certificate dalla Covisoc. Omissioni che sanno di dolo. Come ci rimane difficile credere che chi ha acquistato, con tanto di valutazione, immaginiamo attenta, delle "carte" non sapesse di questa ulteriore e cronica mancanza. Nulla è stato detto per informare, nulla è stato fatto per sanare. Considerato ciò.... più di qualcosa ci appare nebuloso....e , a scanso di equivoci, informiamo gli attori di questo squallido teatrino che gli "anelli al naso" e "le carrozze coi cavalli" in questa città sono solo un lontano, lontanissimo ricordo. Con profonda amarezza non possiamo che prenderne atto e torneremo a lottare per riprenderci il maltolto con la speranza di non incrociare più sulla nostra strada chi di questa Piazza non è mai stato all'altezza. La storia del 1913 scriverà di nuovo pagine intrise di tristezza ma consegnerà il responsabile principale del misfatto, l'unico che poteva fare e non ha fatto, allo schifo perpetuo. Ma non sarà attraverso gli insulti che manifesteremo la nostra rabbia....quelli rappresentano lo sfogo di un momento, una mera soddisfazione a tempo. Non è questo il caso. Lo "scempio" merita di più....molto molto di più. Merita una analisi lucida e dettagliata che metta a nudo come determinati "atti di amore" sarebbe stato opportuno manifestarli nel concreto e non con chiacchiere morte attraverso telecamere, microfoni e taccuini compiacenti. Lo spirito che ci accompagnerà in questa nuova discesa negli inferi non sarà dei migliori ma la fierezza non verrà mai meno. Di nuovo ci strappano dalle mani la nostra grande passione. Stavolta la volontà "omicida" è apparsa chiara..... da almeno un anno e mezzo le manovre di preparazione apparivano evidenti...almeno per noi, gli "irresponsabili" (per alcuni) del Club Biancorosso. Quest'anno non c'erano né Diakite e né Santoro a garantire l'esistenza in vita....dicevamo anche questo.