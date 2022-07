TUTTO PRONTO PER GLI ATLETI DEL 17ESIMO MEETING CITTA' DI TERAMO

Si stanno ultimando i preparativi al Campo Scuola della Gammarana che domani, sabato 9 luglio, ospiterà la 17° edizione del “Meeting città di Teramo” divenuto ormai uno degli appuntamenti più importanti e prestigiosi dell’atletica abruzzese.

L’organizzazione sarà a cura dell’Atletica Gran Sasso Teramo, dell’Atletica Teramo e del Gruppo Podistico Amatori Teramo, le gare inizieranno alle ore 16:00 e saranno ben 200 gli atleti coinvolti provenienti dal centro Italia con le gare dei lanci che avranno il maggior contenuto tecnico.

“Siamo felici di poter ospitare tanti atleti. – ha dichiarato il presidente dell’Atletica Gran Sasso Maurizio Salvi – Speriamo che dal prossimo anno il meeting possa diventare nazionale, il tutto dipenderà dall’iter burocratico per rimettere a nuovo il Campo Scuola con una pista rinnovata. Pochi giorni fa abbiamo ricevuto la richiesta di documentazione per poter iniziare i lavori, a breve ci attiveremo per far sì che inizino il prima possibile”.