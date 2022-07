E' UFFICIALE NIENTE SERIE C PER IL TERAMO E IL CAMPOBASSO

Campobasso e Teramo non possono iscriversi alla serie C. Ascoltata la relazione della Covisoc sui ricorsi contro la non concessione delle Licenze Nazionali

per l'ammissione ai campionati prof 2022/2023, il Consiglio della Federcalcio ha deliberato all'unanimità il rigetto dei ricorsi e la mancata iscrizione in Serie C dei due club.

"Con maggiore attenzione da parte dei club si sarebbero potute affrontare positivamente queste due criticità - il commento di Gravina in conferenza stampa - Sappiamo che il calcio vive momenti difficili dal punto di vista economico, ma dobbiamo essere coerenti con le decisioni prese

negli anni precedenti".

Su proposta della Lega di A, inoltre, il Consiglio ha approvato l'allargamento della panchina da 12 a 15 elementi, mentre poi il presidente Gravina ha informato il Consiglio di aver richiesto formalmente al Coni di avviare presso il Cio il processo per arrivare al riconoscimento del futsal quale disciplina olimpica.