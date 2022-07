IL TERAMO CALCIO RIPARTE DALLA SERIE D CON MANFRA DS E POCHESCI ALLENATORE

Ripartire dai Dilettanti. La strada è segnata per il Teramo Calcio. La palla potrebbe passare ufficialmente, tra oggi e domani al sindaco che potrà indire un bando per far ripartire il calcio teramano, con il placet dellla Figc, dalla serie D. Si tratta solo di aspettare qualche altro giono: il 18 o il 20 luglio è oramai alle porte e i giorni della chiarezza oramai sono ben chiari a tutti. Anche in coloro che non vogliono vedere. Per paura. Una paura che dovrà ora essere affrontata: con i fatti e con la realtà. Teramo ha perso la serie C.

E a proposito di serie D, come noto, occorrerà versare 300mila euro a fondo perduto alla federazione. E poi presentare un progetto. Al timone di questo progetto, con la matricola federale salva, potrebbe restare sempre il gruppo Ciaccia, che più volte ha manifestato la voglia di continuare a fare calcio a Teramo. Si pensa intanto al ritiro che dovrebbe restare in città. Il gruppo Ciaccia, anche per la serie D pensa di confermare il ds Maurizio Manfra e come allenatore l'ingaggio di Sandro Pochesci. Tutto questo nell'attesa del 18 luglio quando le risposte al ricorso sarà chiaro a tutti.