IL TERAMO CALCIO CON IL COMUNE PENSA AL BANDO PER RIPARTIRE DALLA SERIE D...E SENZA LO STADIO DI IACHINI

In attesa di novità da parte del tribunale di Roma, forse per oggi, Teramo lavora al piano B con l'aiuto del Comune. Nel caso di una nuova bocciatura del tribunale sui beni dei Ciaccia e grazie alle norme federali che consentono alle città che perdono il calcio professionistico di ripartire dalla serie D mediante un nuovo progetto e il pagamento di circa 300 mila euro a fondo perduto alla Figc, si aprirebbe un nuovo percoeso. Il Comune affiderebbe questo progetto alla Figc dopo una selezione mediante un bando. In caso di più proposte sarà il sindaco a scegliere il disegno tecnico più affidabile e consentirgli di aderire alla possibilità concessa dalla federazione. Potrebbe essere la stessa famiglia Ciaccia a partecipare al bando nel caso in cui anche il Coni bocciasse il ricorso. Chiunque ripartirà con i colori biancorossi avrà un altro problema, quello dello stadio, dal momento che la tifoseria organizzata ha chiesto di non far giocare il Teramo al Bonolis per tagliare l'ultimo legame con l'ex presidente Franco Iachini che è il gestore del Bonolis ed i cui rapporti con i tifosi sono oramai del tutto inesistenti e oramai bandito da ogni contesto calcistico cittadino.